«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть

Сегодня, 30 января, в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся румынская «Стяуа» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте (Румыния). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Германия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.