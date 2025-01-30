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Расписание матчей Зимнего Кубка РПЛ на 30 января

Расписание матчей Зимнего Кубка РПЛ на 30 января
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Сегодня, 30 января, стартует Winline Зимний Кубок РПЛ. В турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Все игры покажет телеканал «Матч ТВ».

В рамках первого игрового дня состоится один матч:

  • 30 января, 19:30 мск. «Спартак» — «Краснодар».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».

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