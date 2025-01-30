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«У нас большие амбиции». Тренер «Интера» Индзаги — о выходе в 1/8 финала ЛЧ

«У нас большие амбиции». Тренер «Интера» Индзаги — о выходе в 1/8 финала ЛЧ
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вчера, 29 января, «Интер» победил французский «Монако» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Мартинес – 4'     2:0 Мартинес – 16'     3:0 Мартинес – 67'    
Удаления: нет / Мависса Элеби – 12'

«Я похвалил команду, мы провели восемь хороших матчей. Это был отличный путь, который нельзя воспринимать как должное, просто посмотрите на рейтинг, где несколько великих команд остались за пределами восьмёрки лучших. Ребята сделали что-то невероятное.

Сейчас наша цель — пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и в других турнирах, хотя есть соперники, которые хотят добиться того же. У нас большие амбиции, мы хотим продолжать в том же духе», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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