«Начало для нас было кошмарным». Тренер «Монако» Хюттер — о матче с «Интером»

Главный тренер французского «Монако» Адольф Хюттер прокомментировал поражение в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером». «Монако» проиграл со счётом 0:3. В составе «Интера» хет-трик оформил нападающий Лаутаро Мартинес (один из мячей — с пенальти).

«Интер» стоит поздравить с заслуженной победой. Начало для нас было кошмарным. Да, это не было нашим планом на игру, и матч закончился через 12 минут, когда Мависса получил красную карточку. «Интер» начал сильно, как и ожидалось, а мы — нет, и против таких суперкоманд трудно быть конкурентоспособными в подобной ситуации», — приводит слова Хюттера официальный сайт УЕФА.