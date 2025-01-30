«Начало для нас было кошмарным». Тренер «Монако» Хюттер — о матче с «Интером»
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Главный тренер французского «Монако» Адольф Хюттер прокомментировал поражение в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером». «Монако» проиграл со счётом 0:3. В составе «Интера» хет-трик оформил нападающий Лаутаро Мартинес (один из мячей — с пенальти).
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Мартинес – 4' 2:0 Мартинес – 16' 3:0 Мартинес – 67'
Удаления: нет / Мависса Элеби – 12'
«Интер» стоит поздравить с заслуженной победой. Начало для нас было кошмарным. Да, это не было нашим планом на игру, и матч закончился через 12 минут, когда Мависса получил красную карточку. «Интер» начал сильно, как и ожидалось, а мы — нет, и против таких суперкоманд трудно быть конкурентоспособными в подобной ситуации», — приводит слова Хюттера официальный сайт УЕФА.
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