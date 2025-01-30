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Гвардиола расцарапал голову и лицо по ходу игры Лиги чемпионов с «Брюгге» — The Sun

Гвардиола расцарапал голову и лицо по ходу игры Лиги чемпионов с «Брюгге» — The Sun
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расцарапал лоб и голову, наблюдая за игрой своей команды в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». Об этом сообщает британское онлайн-издание The Sun. Напомним, в ноябре испанец расцарапал лицо по ходу игры Лиги чемпионов с «Фейеноордом», в котором «горожане» упустили преимущество в три гола и закончили матч вничью со счётом 3:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Оньедика – 45'     1:1 Ковачич – 53'     2:1 Ордоньес – 62'     3:1 Савио – 77'    

Игра между «Манчестер Сити» и «Брюгге» состоялась накануне, 29 января. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Англии. Игру обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Ман Сити» занял 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 11 очков.

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