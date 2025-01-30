Гвардиола расцарапал голову и лицо по ходу игры Лиги чемпионов с «Брюгге» — The Sun

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расцарапал лоб и голову, наблюдая за игрой своей команды в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». Об этом сообщает британское онлайн-издание The Sun. Напомним, в ноябре испанец расцарапал лицо по ходу игры Лиги чемпионов с «Фейеноордом», в котором «горожане» упустили преимущество в три гола и закончили матч вничью со счётом 3:3.

Игра между «Манчестер Сити» и «Брюгге» состоялась накануне, 29 января. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Англии. Игру обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Ман Сити» занял 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 11 очков.