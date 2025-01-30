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Тренер «Аталанты» Гасперини высказался о ничьей с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Тренер «Аталанты» Гасперини высказался о ничьей с «Барселоной» в Лиге чемпионов
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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. В составе «Барселоны» отличились Ламин Ямаль и Рональд Араухо. За «Аталанту» голами отметились Эдерсон и Марио Пашалич.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Ямаль – 47'     1:1 Эдерсон – 67'     2:1 Араухо – 72'     2:2 Пашалич – 79'    

«Мы команда, которая должна быть рада выступать в Лиге чемпионов, приехать к этому клубу и испытать себя в матче с элитой. Каждый матч — это огромный опыт для нас и для наших болельщиков. Мне нравилось слышать, как наши болельщики ревут здесь!» — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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