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«Если спросите, скажу: «Выиграть Лигу чемпионов и Серию А!» Гасперини — о целях «Аталанты»

«Если спросите, скажу: «Выиграть Лигу чемпионов и Серию А!» Гасперини — о целях «Аталанты»
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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о выходе команды в стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов. «Аталанта» заняла девятое место в турнирной таблице общего этапа.

«Мы вышли в следующий раунд, и мы снова услышим гимн Лиги чемпионов — это праздник для всех жителей Бергамо. Мы должны быть горды и довольны. Если вы спросите меня, выиграем ли мы Лигу чемпионов, то это уже другой вопрос, но мы идём вперёд со счастливым сердцем.

Если вы действительно хотите, чтобы я изложил нашу цель, то я скажу: «Выиграть Лигу чемпионов и Серию А!» И я надеюсь, что этот ответ сделает вас счастливыми!» — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

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