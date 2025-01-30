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Андрей Мостовой предсказал, когда в «Зените» произойдёт кардинальная перестройка

Андрей Мостовой предсказал, когда в «Зените» произойдёт кардинальная перестройка
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался на тему возможных перемен в клубе. Он считает, что стабильный состав и тренерский штаб — залог успеха, а постоянные перемены — это проблема. Тем не менее Мостовой предсказал, что ближайшим летом «Зениту» предстоит кардинальная перестройка. Команде стало сложнее выигрывать РПЛ, поэтому нужно что-то менять.

«Считаю, что, когда у тебя огромные перемены в клубе — много игроков проходит, руководство и тренеры постоянно меняются, — это проблема. А когда у тебя всё стабильно, и шансов выигрывать больше. Но думаю, что за этот год кардинально поменяется команда. Я думаю, летом. Это нормальные вещи, человеческий фактор. И что-то нужно в таком случае менять. Сейчас уже тяжелее выигрывать чемпионства», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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