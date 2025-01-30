Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это мой дом». Вратарь «ПСЖ» Доннарумма — о своём будущем

«Это мой дом». Вратарь «ПСЖ» Доннарумма — о своём будущем
Комментарии

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о своём будущем, отметив, что хочет остаться в парижском клубе. Отметим, что за «ПСЖ» также выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

«Да, я надеюсь остаться здесь и продолжить начатое. Это мой дом. Я чувствую себя здесь очень и очень хорошо. Я надеюсь продолжить хорошую работу в Париже», — приводит слова Доннаруммы французское онлайн-издание Le Parisien.

Напомним, итальянский голкипер на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». Действующее соглашение Доннаруммы с парижанами рассчитано до конца июня 2026 года.

Материалы по теме
Доннарумма не может прийти к соглашению с «ПСЖ» по новому контракту — журналист Педулла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android