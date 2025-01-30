«Это мой дом». Вратарь «ПСЖ» Доннарумма — о своём будущем

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о своём будущем, отметив, что хочет остаться в парижском клубе. Отметим, что за «ПСЖ» также выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

«Да, я надеюсь остаться здесь и продолжить начатое. Это мой дом. Я чувствую себя здесь очень и очень хорошо. Я надеюсь продолжить хорошую работу в Париже», — приводит слова Доннаруммы французское онлайн-издание Le Parisien.

Напомним, итальянский голкипер на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». Действующее соглашение Доннаруммы с парижанами рассчитано до конца июня 2026 года.