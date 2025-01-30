«Ротор» объявил о переходе экс-защитника «Родины»

Защитник Александр Клещенко стал игроком волгоградского «Ротора». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Предыдущим клубом Александра Клещенко была московская «Родина». Отмечается, что срок контракта защитника с «Ротором» рассчитан на 1,5 года.

«Воспитанник академии «Алании». В России выступал за «Кубань», «Томь», «Енисей». Сыграл 60 матчей в казахстанской Премьер-лиге, играя за «Тобол», «Ордабасы» и «Туран». Последним клубом Александра была «Родина», за которую защитник сыграл в 62 матчах. Всего за карьеру Александр Клещенко принял участие в 317 матчах, забил 10 голов и отдал две голевые передачи. Добро пожаловать, Александр!» — написано в сообщении «Ротора».