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Корнеев заявил, что Захарян поступил неправильно, согласившись перейти в «Реал Сосьедад»

Корнеев заявил, что Захарян поступил неправильно, согласившись перейти в «Реал Сосьедад»
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Бывший российский футболист и функционер Игорь Корнеев заявил, что переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» был неправильным выбором.

«По Захаряну говорить особо нечего. Практика показывает, что это был неправильный выбор в его карьере. За «Реал Сосьедад» он играть не будет. Арсен просто не готов к такому ритму и нагрузкам. Не могу представить ни один клуб в России, который рассчитывал бы на него сейчас, он же постоянно лечится», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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