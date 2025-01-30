«Боруссия» Дортмунд объявила о назначении Нико Ковача на пост главного тренера

Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» стал Нико Ковач. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Добро пожаловать, Нико! Дортмундская «Боруссия» назначила Нико Ковача своим новым главным тренером. 53-летний специалист, родившийся в Берлине, подписал контракт с «Боруссией» до 30 июня 2026 года и официально приступит к исполнению обязанностей в воскресенье после матча Бундеслиги с «Хайденхаймом», — написано в сообщении клуба.

Предыдущим местом работы Нико Ковача был «Вольфсбург». Клуб объявил об уходе специалиста с поста главного тренера команды в марте 2024 года.