«Не думаю, что это достижение». Тренер «Ливерпуля» Слот — о первом месте в таблице ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвёл итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Красные» набрали 21 очко по результатам восьми встреч и заняли первое место в турнирной таблице.

«Не знаю, можно ли назвать это большим достижением. Но это хорошо — быть первым в такой плотной таблице. Я много раз говорил, что рано делать выводы на основании восьми игр, учитывая тот факт, что все команды играли с разными соперниками. Честно говоря, общий этап мало что дал понять мне — некоторые играли с более слабыми соперниками, нежели другие.

Но всегда приятно быть первым при новом формате. С другой стороны, тебе это не даёт никаких гарантий — если я сейчас посмотрю в таблицу, то увижу четыре команды, с которыми мы можем встретиться, и есть там одна, с которой я бы надеялся не встретиться, будучи первым», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».