«Балтика» сообщила о расторжении контракта с нападающим

Калининградская «Балтика» в социальных сетях объявила об уходе нападающего Гочи Гогричиани.

Отмечается, что трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Гочей Гогричиани расторгнут по соглашению сторон.

«Гоча стал балтийцем в июле 2022 года. За это время нападающий принял участие в 16 матчах, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Также Гогричиани выступал за вторую команду калининградцев, где провёл 10 матчей и забил один гол. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении «Балтики».

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 24-летний Гоча Гогричиани не провёл ни одного матча.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда Андрея Талалаева набрала 45 очков за 21 матч.