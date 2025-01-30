Объявлены особенности правил Зимнего Кубка РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своих соцсетях объявила особенности правил Winline Зимнего Кубка РПЛ.
Так, матчи будут состоять из двух стандартных таймов по 45 минут. В случае ничьей в основное время будет проводиться серия пенальти.
Очки распределяются следующим образом: победа в основное время — 3 очка, победа в серии пенальти — 2 очка, поражение в серии пенальти — 1 очко.
При равенстве двух команд по количеству очков места в группах будут распределяться по следующим критериям (в порядке главенства):
- разница забитых и пропущенных в основное время во всех матчах;
- количество забитых в основное время во всех матчах;
- победа в личной встрече.
При равенстве трёх команд по количеству очков места в группах будут распределяться по следующим критериям (в порядке главенства):
- разница забитых и пропущенных в основное время;
- количество забитых в основное время;
- разница забитых и пропущенных в основное время и сериях пенальти;
- количество забитых в основное время и в сериях пенальти;
- очки Fair play (отнимаются за жёлтые и красные карточки).
Турнир стартует сегодня, 30 января. В нём принимают участие «Спартак», «Ростов», «Динамо», ПФК ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».