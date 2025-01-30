«Шахтёр» объявил об уходе Тараса Степаненко после 15 лет выступлений в клубе

35-летний полузащитник Тарас Степаненко покинул украинский «Шахтёр». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«История Тараса Степаненко в «Шахтёре» началась в мае 2010 года, когда он подписал свой первый контракт с «горняками». Дебютировал за команду в июле в победном поединке Суперкубка Украины с «Таврией» (7:1). Далее было 15 сезонов в футболке оранжево-чёрных, 439 сыгранных матчей в официальных турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), 30 забитых мячей и 25 ассистов. В более чем 100 играх Тарас выводил команду на поле с капитанской повязкой. Вместе с «Шахтёром» Степаненко получил 25 трофеев: 10 раз становился чемпионом Украины, семь раз – обладателем Кубка Украины и восемь раз – Суперкубка Украины.

Тарас, спасибо тебе за этот невероятный путь в составе «Шахтёра»! Спасибо за образцовый профессионализм и абсолютную преданность клубу, за настоящий «горняцкий» характер и менталитет победителя, которыми ты вдохновлял партнёров на поле, за каждый сыгранный матч, каждую одержанную победу и каждый завоёванный трофей! Ты навсегда вписал своё имя в историю ФК «Шахтёр» и сердца миллионов болельщиков команды.

Желаем новых интересных вызовов, больших успехов и достижений в дальнейшей спортивной карьере и в жизни!» — написано в заявлении клуба.