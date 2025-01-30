Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал команду, которая ему понравилась в первой части сезона РПЛ

Радимов назвал команду, которая ему понравилась в первой части сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов отметил игру и результаты тольяттинского «Акрона» в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. По словам Радимова, команда Заура Тедеева играла в свой футбол.

«Акрон» больше других новичков понравился по качеству игры. Играли в свой футбол. Не закрывались в обороне, атаковали. В декабре они победили «Зенит» на «Газпром Арене» со счётом 2:1, хотя доигрывали матч вдесятером. Думаю, это добавит им уверенности. Как и приход Дзюбы, потому что Дзюба — футболист, который может завершать атаки голами. Думаю, если «Акрон» будет двигаться в турнирной таблице, то вверх», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Акрон» — девятый (22 очка). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

Материалы по теме
Игрок «Акрона» Бакаев рассказал о потасовке Дзюбы с защитником «Урарту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android