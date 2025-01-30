«РБ Лейпциг» готов выкупить Хави Симонса из «ПСЖ» за € 80 млн — Плеттенберг

Немецкий «РБ Лейпциг» собирается выкупить контракт нападающего Хави Симонса у «ПСЖ» за € 80 млн, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X. Этот сезон Симонс проводит за «быков» на правах аренды.

По информации источника, футболист подпишет контракт до 2027 года. «РБ Лейпциг» отдаст за Хави € 50 млн в качестве гарантированных выплат, сумма может быть увеличена до € 80 млн за счёт бонусов.

В нынешнем сезоне Симонс провёл 17 матчей за «быков» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Хави — универсальный игрок линии атаки, способный сыграть на флангах нападения и под центрфорвардом.