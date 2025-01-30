Гордеев: «Анжи» — целая эпоха в дагестанском и российском футболе

Бывший тренер «Анжи» Андрей Гордеев прокомментировал новости о возвращении махачкалинского клуба в профессиональный футбол. Он считает, что возрождение «Анжи» — это знаковая история для всего российского футбола, а не только для Дагестана.

«То, что возобновили свою работу, – это прекрасно, потому что армия болельщиков очень большая у «Анжи». Это целая эпоха в дагестанском футболе, да и в российском тоже. То, что они начинают заново, замечательно, а сколько амбиций и насколько всё это будет развиваться, это только время покажет, но это здорово. Честно говоря, меня порадовала эта новость. Я думаю, что не только для дагестанских любителей футбола «Анжи» – это знаковая история, но и для всех нас», — приводит слова Гордеева «Советский спорт».

«Анжи» — бронзовый призёр чемпионата России — 2012/2013, финалист Кубка России — 2000/2001 и 2012/2013. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса.