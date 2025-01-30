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Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал поражение от «Бенфики» в Лиге чемпионов

Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал поражение от «Бенфики» в Лиге чемпионов
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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». «Ювентус» проиграл со счётом 0:2. В составе «Бенфики» отличились Вангелис Павлидис и Оркун Кёкчю.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 16'     0:2 Кёкчю – 80'    

Поначалу игра была очень открытой. У нас был шанс забить сразу, но на протяжении всего матча они были лучше нас. Во втором тайме мы неплохо действовали против команды, которая очень сильно играет в Лиге чемпионов. Мы знали, что нам противостоит отличный соперник, но, к сожалению, в последних 20 м нам чего-то не хватало. Просто не смогли ничего изменить», — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА.

«Ювентус» (12) занял 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, «Бенфика» (13) стала 16-й.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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