Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал поражение от «Бенфики» в Лиге чемпионов

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». «Ювентус» проиграл со счётом 0:2. В составе «Бенфики» отличились Вангелис Павлидис и Оркун Кёкчю.

Поначалу игра была очень открытой. У нас был шанс забить сразу, но на протяжении всего матча они были лучше нас. Во втором тайме мы неплохо действовали против команды, которая очень сильно играет в Лиге чемпионов. Мы знали, что нам противостоит отличный соперник, но, к сожалению, в последних 20 м нам чего-то не хватало. Просто не смогли ничего изменить», — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА.

«Ювентус» (12) занял 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, «Бенфика» (13) стала 16-й.