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Елагин: Артета — молодец! Необычным составом уверенно разобрался с «Жироной»

Елагин: Артета — молодец! Необычным составом уверенно разобрался с «Жироной»
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о победе английского «Арсенала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Встреча состоялась в среду, 29 января. «Канониры» на выезде выиграли со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Данжума – 28'     1:1 Жоржиньо – 38'     1:2 Нванери – 42'    

«Артета — молодец! Необычным составом (не хочу говорить экспериментальным) уверенно разобрался (как и ожидалось) с «Жироной». Класс есть класс. Победа, никто не травмировался, показал шикарную молодёжь. Нванери, если крышу не снесёт, вырастет в отличного игрока. В «Жироне» был лучшим. Я в предвкушении матча с «Ман Сити». Жду шикарного футбола 2 февраля!» — написал Елагин в телеграм-канале.

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