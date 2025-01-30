Бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина задержали за взятку в размере 60 млн рублей

Бывший вице-президент Российского футбольного союза и экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин был задержан в Москве за взятку в размере 60 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«По делу (Сергея Анохина. — Прим. «Чемпионата») также проходят юрист и сотрудник МВД. Анохин хотел избежать попадания к следователям данных, связанных с хищением на его предыдущем месте работы», — указывает «РИА Новости Спорт».

Анохину 51 год, должность вице-президента и члена исполкома Российского футбольного союза он занимал с 2016-го по 2022-й. С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года был президентом подмосковных «Химок». С 2022 года Анохин был гендиректором букмекерской компании «Фонбет». 29 января «Фонбет» сообщил, что Анохин в январе покинул компанию.