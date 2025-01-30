Мостовой: я запутался! Единственное понятное в Лиге чемпионов — команды, которые вылетели

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о новом формате Лиги чемпионов. После общего этапа команды, занявшие с 9-го по 24 места, сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

«Я говорил, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдут в плей-офф Лиги чемпионов. Я даже угадал счёт в матче с «Брюгге», но не предполагал, что «Сити» будет проигрывать 0:1. Думал, что парижанам будет потяжелее со «Штутгартом». Удачные контратаки и провалы в защите привели к счёту 0:2 в пользу «ПСЖ», а потом уже — 0:3. Парижская команда подтвердила свой класс.

Сейчас читаю, какой формат Лиги чемпионов будет дальше. Многие, как и я, не знают, какая будет жеребьёвка, кто с кем будет играть. Я немного запутался. Единственное, что понятно в Лиге чемпионов, это те команды, которые вылетели. Правильно, что они сразу вылетели, а не упали в Лигу Европы и Лигу конференций», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.