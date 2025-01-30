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Агент Солари заявил, что работает над переходом игрока в «Спартак»

Агент Солари заявил, что работает над переходом игрока в «Спартак»
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Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы флангового нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, прокомментировал информацию о том, что игрок уже точно переходит в «Спартак». Ранее о том, что сделка полностью согласована, сообщили зарубежные СМИ. Однако агент отметил, что работа по данному трансферу продолжается.

«Переход Солари в «Спартак» ещё не состоялся. Мы работаем над этим», — сказал Кипершмид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

С лета 2022 года Солари защищает цвета «Ривер Плейт». За этот срок он провёл 110 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 ассистами. Контракт 23-летнего футболиста с клубом действует до конца 2027 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в € 7 млн.

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