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«Наша команда возрастная, «Астон Вилла» и «Брайтон» лучше нас». Гвардиола — о «Ман Сити»

«Наша команда возрастная, «Астон Вилла» и «Брайтон» лучше нас». Гвардиола — о «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «горожане» являются возрастной командой. Испанский специалист также отметил, что ему страшно играть с такими соперниками, как «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Брайтон».

«У нас возрастная команда. Де Брёйне 34 года, Гюндогану – 33. Ещё есть Ковачич. У нас нет замены этим парням, поэтому они играют много. Конечно, мы очень благодарны за те старания, которые прикладывают Гюндоган, Ковачич, Кевин. Но мне немного страшно играть матчи с «Ньюкаслом», «Ливерпулем», «Арсеналом», «Астон Виллой», «Брайтоном». Эти команды намного лучше нас», – приводит слова Гвардиолы City_Xtra в социальной сети X.

Накануне, 29 января, состоялся матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Англии. Игру обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Ман Сити» занял 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 11 очков. В турнирной таблице АПЛ «горожане» занимают четвёртое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков.

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