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Мостовой: даже если у тебя три телевизора, как смотреть 18 матчей ЛЧ одновременно?

Мостовой: даже если у тебя три телевизора, как смотреть 18 матчей ЛЧ одновременно?
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой негативно оценил решение УЕФА проводить все матчи 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов одновременно.

«Я думал, что в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, как обычно, несколько матчей будут в одно время, а остальные — в другое. А потом открыл расписание и увидел, что 18 игр в одно время! Может, для кого-то это нормально. Но это не очень хорошо. Как это смотреть? Даже если у тебя три телевизора, ты включил три матча, а ещё остаётся 15 игр! Это ужас.

Ясно, что кто-то сидит, грызёт семечки и смотрит перекличку с опасными моментами. Я тоже иногда так делаю. Я включаю два матча и один экран с перекличкой, чтобы увидеть моменты в других играх. Но перекличка не успевала. Было много моментов, когда случался гол, а его показывали только через две минуты. Это неправильно. Если бы было как раньше, то несколько групп играли бы в одно время, остальные — в другое. Сами загнали себя в такие рамки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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