«Торино» арендовал нападающего у «РБ Лейпциг»

Итальянский «Торино» на официальном сайте сообщил об аренде нападающего Элифа Элмаса из немецкого «РБ Лейпциг».

«Футбольный клуб «Торино» рад сообщить о приобретении прав на выступления футболиста Элифа Элмаса у «РБ Лейпциг» на временной основе с возможностью полного выкупа.

Весь футбольный клуб «Торино» тепло приветствует Элмаса: отличной работы, всегда Forza Toro!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 25-летний Элиф Элмас провёл два матча. Также на его счету три игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Германии. Результативными действиями футболист не отметился. Элмас выступает за сборную Северной Македонии.