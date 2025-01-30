Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торино» арендовал нападающего у «РБ Лейпциг»

«Торино» арендовал нападающего у «РБ Лейпциг»
Комментарии

Итальянский «Торино» на официальном сайте сообщил об аренде нападающего Элифа Элмаса из немецкого «РБ Лейпциг».

«Футбольный клуб «Торино» рад сообщить о приобретении прав на выступления футболиста Элифа Элмаса у «РБ Лейпциг» на временной основе с возможностью полного выкупа.

Весь футбольный клуб «Торино» тепло приветствует Элмаса: отличной работы, всегда Forza Toro!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 25-летний Элиф Элмас провёл два матча. Также на его счету три игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Германии. Результативными действиями футболист не отметился. Элмас выступает за сборную Северной Македонии.

Материалы по теме
Лидеры среди клубов по тратам в январские трансферные окна
Истории
Лидеры среди клубов по тратам в январские трансферные окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android