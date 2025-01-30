Рафинья превзошёл Месси и Неймара по важному статистическому показателю в «Барселоне»
Вингер «Барселоны» Рафинья превзошёл знаковых футболистов в истории сине-гранатовых — Лионеля Месси и Неймара — по важному статистическому показателю.
Так, Рафинья — лучший футболист «Барселоны» в истории по соотношению сыгранных минут к голам в Лиге чемпионов. При составлении рейтинга учитывались лишь футболисты, которые провели на поле более 1 тыс. минут. Бразилец тратит 75 минут на каждый свой гол.
Футболисты «Барселоны» по соотношению сыгранных минут и забитых голов в ЛЧ:
- Рафинья — 75 минут на 1 гол.
- Лионель Месси — 80 минут на 1 гол.
- Неймар — 95 минут на 1 гол.
- Христо Стоичков — 97 минут на 1 гол.
- Роберт Левандовски — 101 минута на 1 гол.
Комментарии