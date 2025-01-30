Рафинья превзошёл Месси и Неймара по важному статистическому показателю в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Рафинья превзошёл знаковых футболистов в истории сине-гранатовых — Лионеля Месси и Неймара — по важному статистическому показателю.

Так, Рафинья — лучший футболист «Барселоны» в истории по соотношению сыгранных минут к голам в Лиге чемпионов. При составлении рейтинга учитывались лишь футболисты, которые провели на поле более 1 тыс. минут. Бразилец тратит 75 минут на каждый свой гол.

Футболисты «Барселоны» по соотношению сыгранных минут и забитых голов в ЛЧ: