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Рафинья превзошёл Месси и Неймара по важному статистическому показателю в «Барселоне»

Рафинья превзошёл Месси и Неймара по важному статистическому показателю в «Барселоне»
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Вингер «Барселоны» Рафинья превзошёл знаковых футболистов в истории сине-гранатовых — Лионеля Месси и Неймара — по важному статистическому показателю.

Так, Рафинья — лучший футболист «Барселоны» в истории по соотношению сыгранных минут к голам в Лиге чемпионов. При составлении рейтинга учитывались лишь футболисты, которые провели на поле более 1 тыс. минут. Бразилец тратит 75 минут на каждый свой гол.

Футболисты «Барселоны» по соотношению сыгранных минут и забитых голов в ЛЧ:

  1. Рафинья — 75 минут на 1 гол.
  2. Лионель Месси — 80 минут на 1 гол.
  3. Неймар — 95 минут на 1 гол.
  4. Христо Стоичков — 97 минут на 1 гол.
  5. Роберт Левандовски — 101 минута на 1 гол.
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