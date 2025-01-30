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Непомнящий: сейчас взялись за возрождение «Томи» — футбольная история должна сохраняться

Непомнящий: сейчас взялись за возрождение «Томи» — футбольная история должна сохраняться
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал новость о возвращении махачкалинского «Анжи». Ранее сообщалось, что команда будет выступать в новом сезоне Третьей лиги. Кроме этого, он сообщил информацию о возрождении томской «Томи».

«Анжи» — история российского футбола. Грустно, когда мы теряем команды. Сколько таких клубов уже было? Дай бог, чтобы у «Анжи» всё получилось. Я сейчас знаю, что взялись за возрождение «Томи». Хочу, чтобы футбольная история сохранялась.

Не знаю, насколько реально, чтобы в Махачкале было две команды одинакового уровня. Внутри ведётся не только спортивная борьба», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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