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Непомнящий: не сомневаюсь, что Караваев продолжит футбольную карьеру после разрыва ахилла

Непомнящий: не сомневаюсь, что Караваев продолжит футбольную карьеру после разрыва ахилла
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новости о серьёзной травме игрока «Зенита» Вячеслава Караваева. Накануне стало известно, что футболист выбыл из строя до конца нынешнего сезона. Он получил травму на тренировке.

«Не сомневаюсь, что Караваев продолжит футбольную карьеру после разрыва ахилла. Сейчас это всё восстанавливается. Единственная проблема может заключаться в психологии футболиста. Однако Караваев — волевой парень, который справится с этим. «Зенит» сейчас испытывает сложности с флангами обороны, но команда выйдет из этого положения», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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