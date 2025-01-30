«Нефтехимик» подписал контракт с экс-полузащитником «Алании»

Полузащитник Нури Абдоков стал игроком нижнекамского «Нефтехимика». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Предыдущим клубом Нури Абдокова была владикавказская «Алания».

«Атакующий полузащитник выступал за «Динамо» Ставрополь, «Кубань» Краснодар и «Аланию» Владикавказ.

Добро пожаловать в команду, Нури!» — написано в сообщении.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 24-летний Нури Абдоков провёл 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету две игры и один гол в Фонбет Кубке России.

«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 26 очков за 21 матч.