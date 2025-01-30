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Игрок «Акрона» Бакаев назвал свою личную цель на оставшуюся часть сезона РПЛ

Игрок «Акрона» Бакаев назвал свою личную цель на оставшуюся часть сезона РПЛ
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Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, какую цель ставит перед собой на вторую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Отметим, что по итогам 18 туров чемпионата России «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Сейчас у меня по системе «гол+пас» пять очков, в идеале хотелось бы ещё не меньше пяти очков набрать. Но, учитывая, что меньше матчей… Я буду стараться это сделать», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 16 матчах за «Акрон». Самым результативным сезоном в РПЛ для Бакаева стал сезон-2020/2021, в котором футболист забил два мяча и сделал пять результативных передач в 28 встречах за «Рубин».

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