Игрок «Акрона» Бакаев назвал свою личную цель на оставшуюся часть сезона РПЛ

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, какую цель ставит перед собой на вторую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Отметим, что по итогам 18 туров чемпионата России «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Сейчас у меня по системе «гол+пас» пять очков, в идеале хотелось бы ещё не меньше пяти очков набрать. Но, учитывая, что меньше матчей… Я буду стараться это сделать», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 16 матчах за «Акрон». Самым результативным сезоном в РПЛ для Бакаева стал сезон-2020/2021, в котором футболист забил два мяча и сделал пять результативных передач в 28 встречах за «Рубин».