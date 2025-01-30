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Булыкин: было бы не по себе, если бы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не прошли в плей-офф ЛЧ

Булыкин: было бы не по себе, если бы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не прошли в плей-офф ЛЧ
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался по итогам последних матчей общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Булыкин отметил, что новый формат турнира пришёлся ему по душе.

«Мне понравился новый формат Лиги чемпионов — была интрига в последних матчах у топ-клубов. Сейчас надо смотреть, какие пары будут в стыках. Там тоже будут интересные противостояния. Я получил настоящее удовольствие от футбола. Думаю, всем понравились нынешние матчи Лиги чемпионов. Топ-клубы «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид не до конца поняли эту схему, поэтому имели некоторые проблемы.

Конечно, отрадно, что в плей-офф Лиги чемпионов будут играть два россиянина. Будем смотреть, как они будут выступать дальше. Если бы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не прошли дальше, было бы как-то не по себе. Лига чемпионов была бы более обсуждаемой, ведь с новым форматом такие топ-клубы не вышли бы из группы. Но теперь нас ждут интересные матчи. Пожелаем нашим ребятам удачи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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