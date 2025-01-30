Унаи Эмери высказался о победе «Астон Виллы» в результативном матче ЛЧ с «Селтиком»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» (4:2). В составе «Астон Виллы» отличились Морган Роджерс (трижды) и Олли Уоткинс. За «Селтик» дубль оформил Адам Айда.

«Конечно, я очень рад. На протяжении всех 90 минут это был фантастический матч. Во втором тайме мы действовали даже лучше, чем в первом. Первые 20 минут были великолепными, но мы немного потеряли контроль над игрой. Во втором тайме мы избежали проблем, потому что лучше контролировали матч и создавали моменты», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, завершив общий этап на восьмом месте, «Селтик» стал 21-м.