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Унаи Эмери высказался о победе «Астон Виллы» в результативном матче ЛЧ с «Селтиком»

Унаи Эмери высказался о победе «Астон Виллы» в результативном матче ЛЧ с «Селтиком»
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» (4:2). В составе «Астон Виллы» отличились Морган Роджерс (трижды) и Олли Уоткинс. За «Селтик» дубль оформил Адам Айда.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Роджерс – 3'     2:0 Роджерс – 5'     2:1 Айда – 36'     2:2 Айда – 38'     3:2 Уоткинс – 60'     4:2 Роджерс – 90+1'    

«Конечно, я очень рад. На протяжении всех 90 минут это был фантастический матч. Во втором тайме мы действовали даже лучше, чем в первом. Первые 20 минут были великолепными, но мы немного потеряли контроль над игрой. Во втором тайме мы избежали проблем, потому что лучше контролировали матч и создавали моменты», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, завершив общий этап на восьмом месте, «Селтик» стал 21-м.

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