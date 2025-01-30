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Экс-гендиректору «Фонбет» Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы

Экс-гендиректору «Фонбет» Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы
Сергей Анохин
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Бывшему вице-президенту Российского футбольного союза и экс-гендиректору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По данным источника, один из посредников и сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Помимо Анохина, были задержаны один из руководителей подразделений московского главного управления МВД и некий юрист.

Должность вице-президента и члена исполкома Российского футбольного союза Анохин занимал с 2016-го по 2022-й. С 2022 года Сергей Анохин был гендиректором букмекерской компании «Фонбет». 29 января «Фонбет» сообщил, что Анохин в январе покинул компанию.

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