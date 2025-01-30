Булыкин: «Анжи» всегда будут ассоциировать с Керимовым

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о возвращении махачкалинского «Анжи». Ранее сообщалось, что команда будет выступать в новом сезоне Третьей лиги.

«Анжи» — клуб с большой историей. Конечно, все всегда будут ассоциировать его с Керимовым. Но многие помнят, как выступал клуб и какие там были футболисты, и сделали по этому выводы. Махачкала — футбольный регион, где вкладываются в этот вид спорта. Правильное решение, что возродили клуб с таким названием и историей. Если есть люди, которые любят футбол и готовы повторить историю «Анжи», это только положительный момент», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.