Мор назвал имя легионера, покинувшего РПЛ этой зимой, по которому он будет скучать

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что тех легионеров, которые покидают Российскую Премьер-Лигу в это трансферное окно, заменят более качественные игроки. Вместе с тем экс-футболист красно-белых отметил, что будет скучать по Клаудиньо, который перешёл из «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

«Кроме Клаудиньо, не о ком скучать из тех легионеров, которые уходят этой зимой. Даже хорошо, что они уехали. Взамен наши клубы приобретают более интересных футболистов. Луис Энрике в «Зените», Иван Илич в «Спартаке». Я уверен, что другие ведущие клубы РПЛ тоже возьмут футболистов такого уровня», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний Клаудиньо сыграл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).