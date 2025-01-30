«Хрустальный игрок». Ширко оценил потенциального новичка «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко оценил потенциального новичка красно-белых — полузащитника Ивана Илича из «Торино». Ветеран признался, что 23-летний серб кажется ему «хрустальным игроком» со специфическим амплуа и не сильно выдающейся статистикой.

«Судя по прессе, не знаю, насколько правильно его оценивали. На первый взгляд это «хрустальный» игрок с наличием травм, со специфическим амплуа и небольшим процентом забитых мячей за сезон. Возможно, его полезность будет в чём-то другом. Посмотрим. Но вопросы есть», — приводит слова Александра Ширко интернет-портал «Евро-футбол.ру».