Гришин: правильно, что 18 игр ЛЧ проходили одновременно, — соблюдён принцип справедливости

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о новом формате проведения Лиги чемпионов УЕФА. В частности, он оценил правило, по которому все матчи заключительного тура общего этапа проходили в один день и в одно время. Одновременно состоялись 18 игр, по итогам которых распределились места в турнирной таблице.

«Правильно, что в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов 18 матчей проходили одновременно. Здесь соблюдён принцип справедливости. Я смотрел в онлайне все игры, а кому-то это было неудобно. Последние матчи любого турнира всегда проводят в одно время, чтобы не было каких-то договорняков», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.