Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: правильно, что 18 игр ЛЧ проходили одновременно, — соблюдён принцип справедливости

Гришин: правильно, что 18 игр ЛЧ проходили одновременно, — соблюдён принцип справедливости
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о новом формате проведения Лиги чемпионов УЕФА. В частности, он оценил правило, по которому все матчи заключительного тура общего этапа проходили в один день и в одно время. Одновременно состоялись 18 игр, по итогам которых распределились места в турнирной таблице.

«Правильно, что в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов 18 матчей проходили одновременно. Здесь соблюдён принцип справедливости. Я смотрел в онлайне все игры, а кому-то это было неудобно. Последние матчи любого турнира всегда проводят в одно время, чтобы не было каких-то договорняков», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Мостовой: я запутался! Единственное понятное в Лиге чемпионов — команды, которые вылетели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android