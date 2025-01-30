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Арбитры Зимнего Кубка РПЛ — 2025 будут давать послематчевые интервью

Арбитры Зимнего Кубка РПЛ — 2025 будут давать послематчевые интервью
Евгений Кукуляк
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Судьи Winline Зимнего кубка РПЛ — 2025 после матчей будут давать интервью. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

«Два года назад на Зимнем Кубке РПЛ мы уже оценили новшество — послематчевые комментарии судей. Рады сообщить, что на новом турнире мы также узнаем всё об их работе из первых рук», — написано в сообщении.

Судейские назначения на матчи группового этапа:

30 января, четверг
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич.

31 января, пятница
ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Михаил Черемных.

4 февраля, вторник
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Александр Машлякевич.

7 февраля, пятница
«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Ранэль Зияков.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Абросимов.

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