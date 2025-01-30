Гришин — о словах Кокорина: ему надо обратиться к врачу

Бывший российский футболист Александр Гришин поделился мнением о словах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдается с 2019 года.

«Проблемы Кокорина в том, что он не дружит с головой. Как можно плевать в колодец, из которого ты пьёшь? Он здесь родился, его воспитали, а он говорит такую ерунду. Ему надо обратиться к врачу. Тем более он не суперфутболист — ему просто повезло, что его карьера так сложилась и он заработал много денег. Он обыкновенный футболист, который нигде не играл выше среднего.

Кокорин — продукт лимита. Если бы не было лимита на иностранцев, не было бы Кокорина с его большими гонорарами и он бы сидел молча. Где он сейчас? На Кипре? Я даже забыл, где он играет. Это всё не от большого ума», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.