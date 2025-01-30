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Корнаухов высказался о возможном переходе Сильянова из «Локомотива» в «Зенит»

Корнаухов высказался о возможном переходе Сильянова из «Локомотива» в «Зенит»
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил перспективы возможного перехода защитника «Локомотива» Александра Сильянова в санкт-петербургский «Зенит».

«Если брать слухи о возможных трансферах российских футболистов, то Александр Сильянов у всех на устах. Вопрос в том, готов ли «Локомотив» расстаться с ним, и за какую цену. Сильянов подходит «Зениту» по своей основной позиции правого защитника, и к тому же может закрыть ещё несколько позиций», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сильянов сыграл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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