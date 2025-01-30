Вратарь «Балтики» рассказал, на какую сумму можно прожить месяц в Калининграде

Голкипер «Балтики» Максим Бориско рассказал, сколько денег нужно ежемесячно для жизни в Калининграде. Футболист признался, что ему бы хватило 40-50 тыс. рублей в месяц, если не брать в учёт аренду квартиры. По словам Бориско, в плане затрат Калининград точно не сравнится с Москвой.

– Сколько денег в месяц нужно тебе?

– Если не берём аренду квартиры, то тысяч 40-50.

– Неужели Калининград настолько недорогой город?

– Калининград точно не сравним с Москвой. Но сорока тысяч хватит, чтобы здесь прожить. Если жить на базе и питаться за счёт клуба, то на сорок тысяч можно ни в чём себе не отказывать, — приводит слова Бориско интернет-портал Metaratings.

Ранее экс-голкипер «Балтики» Евгений Латышонок заявил, что может прожить на 30 тыс. рублей в месяц в Санкт-Петербурге, живя на клубной базе. Это высказывание вызвало немалый резонанс.