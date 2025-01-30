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Гришин: об «Анжи» поговорим нескоро — до возвращения в РПЛ должно пройти пять лет

Гришин: об «Анжи» поговорим нескоро — до возвращения в РПЛ должно пройти пять лет
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Российский экс-футболист Александр Гришин отреагировал на новости о возрождении махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

«Хорошо, когда клубы возобновляют своё существование. Но до полного восстановления «Анжи» должно пройти очень много времени — клуб начнёт путь во Второй лиге. Тем более там запутанные зоны: какие-то «Серебро» и «Бронза». До сих пор не пойму. При самых лучших обстоятельствах «Анжи» окажется в РПЛ только через пять лет, если команда каждый год будет выигрывать свою лигу. Поэтому об «Анжи» поговорим ещё нескоро», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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