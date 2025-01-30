Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой высказался о желании перебраться в Европу

Андрей Мостовой высказался о желании перебраться в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о желании попробовать свои силы в европейском футболе. Он заявил, что любит санкт-петербургский клуб и счастлив в нём, но никогда не отказывался от мечты поиграть за границей. Мостовой отметил, что в условиях отстранения российского футбола будет достаточно сложно перебраться в серьёзный европейский клуб.

— Планирую ли я что-либо менять в плане клуба? У меня пока огромная мотивация есть. Я люблю этот клуб, люблю город, всё нравится. Конечно, я никогда не отказывался от другой своей мечты. Но есть очень много факторов, тем более сейчас, которые должны сойтись.

— Речь о зарубежном чемпионате или о топ-клубе за границей?
— Скажем так: просто попробовать свои силы. Конечно, я что-то об этом думаю, хотелось бы попробовать, но это очень тяжело в нынешних реалиях. Да и в «Зените» всё хорошо, всё устраивает, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Материалы по теме
Андрей Мостовой предсказал, когда в «Зените» произойдёт кардинальная перестройка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android