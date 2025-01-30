У футболиста «Зенита» нашли серьёзное заболевание

Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл причину досрочного прекращения аренды защитника Матвея Бардачёва, который вернулся в «Зенит». Функционер сообщил, что у 18-летнего футболиста было обнаружено серьёзное заболевание. В «Зените» посчитали, что Матвею будет лучше проходить лечение в Санкт-Петербурге. При этом Иванов не уточнил конкретный диагноз Бардачёва.

«У человека было серьёзное заболевание. Аренда была рассчитана до лета. До лета осталось три месяца. Аренда закончилась бы в мае. Какой смысл? Ему лучше в «Зените». Они сами вышли и сказали: «Давайте прервём, пускай у нас лечится». Мы никаких претензий не имели. Это жизнь. Я очень за него переживаю, очень хочу, чтобы он побыстрее выздоровел. Желаю ему здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!» — приводит слова Иванова «Спорт день за днём».

Екатеринбургский клуб арендовал Бардачёва прошлым летом. Предполагалось, что аренда продлится год. Однако этой зимой Матвей вернулся в «Зенит». За «Урал» он успел провести шесть матчей во всех турнирах.