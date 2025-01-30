Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: работа у меня вредная, но я от неё балдею

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал вредной свою работу, вместе с тем отметив, что ему она нравится. Газизов трудится в «Динамо» с лета 2023 года, ранее он работал на той же должности в «Уфе» и московском «Спартаке».

«Многие знакомые моего возраста и чуть-чуть постарше устали. У меня же такой тяжёлой в физическом плане работы нет. Она вредная — стресса много, но я от неё балдею, потому что нахожусь среди молодых людей. Гаджи Муслимовичу в этом году исполняется 80, есть с кого брать пример. И очень хороший пример. Он говорит, что свою работу никогда не поменял бы ни на что. И тоже отмечает, что главное — быть среди молодёжи», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Махачкала располагается на 11-й строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».