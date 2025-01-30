«Ахмат» объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Спартака»

Нападающий Георгий Мелкадзе стал игроком грозненского «Ахмата». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что контракт с Георгием Мелкадзе подписан на 2,5 года. Предыдущим клубом нападающего был грузинский «Колхети-1913».

«Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре. В сезоне-2020/2021 форвард уже выступал за грозненцев, сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив три гола.

Рады снова приветствовать Георгия в нашем дружном коллективе, желаем удачи и побед!» — написано в заявлении «Ахмата».