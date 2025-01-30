Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Спартака»

«Ахмат» объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Спартака»
Комментарии

Нападающий Георгий Мелкадзе стал игроком грозненского «Ахмата». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что контракт с Георгием Мелкадзе подписан на 2,5 года. Предыдущим клубом нападающего был грузинский «Колхети-1913».

«Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре. В сезоне-2020/2021 форвард уже выступал за грозненцев, сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив три гола.

Рады снова приветствовать Георгия в нашем дружном коллективе, желаем удачи и побед!» — написано в заявлении «Ахмата».

Материалы по теме
«Зенит» близок к покупке за € 22 млн! А ЦСКА попрощался с Мендесом. LIVE трансферов РПЛ
Live
«Зенит» близок к покупке за € 22 млн! А ЦСКА попрощался с Мендесом. LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android