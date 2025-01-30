Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

40-летний экс-защитник «Спартака» Инсаурральде принял решение продолжить игровую карьеру

40-летний экс-защитник «Спартака» Инсаурральде принял решение продолжить игровую карьеру
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде принял решение относительно своего профессионального будущего.

«Я собираюсь отыграть ещё один год», — сообщил Инсаурральде корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Последний сезон 40-летний защитник провёл в клубе «Атлетико Сармьенто», выступающем в первом дивизионе Аргентины. В августовском интервью «Чемпионату» Инсаурральде допускал, что сезон-2024 может стать последним в его игровой карьере, но решил продолжить выступления на высоком уровне. За «Спартак» аргентинец выступал с 2012 по 2015 год, в составе красно-белых Инсаурральде не удалось завоевать ни одного трофея.

Материалы по теме
Владимир Гранат: если «Спартак» продаст Бабича, высокие цели станут менее достижимыми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android