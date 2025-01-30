40-летний экс-защитник «Спартака» Инсаурральде принял решение продолжить игровую карьеру

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде принял решение относительно своего профессионального будущего.

«Я собираюсь отыграть ещё один год», — сообщил Инсаурральде корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Последний сезон 40-летний защитник провёл в клубе «Атлетико Сармьенто», выступающем в первом дивизионе Аргентины. В августовском интервью «Чемпионату» Инсаурральде допускал, что сезон-2024 может стать последним в его игровой карьере, но решил продолжить выступления на высоком уровне. За «Спартак» аргентинец выступал с 2012 по 2015 год, в составе красно-белых Инсаурральде не удалось завоевать ни одного трофея.