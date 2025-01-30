Алексей Игонин: «Анжи» — это бренд, в Дагестане любят футбол

Российский экс-футболист Алексей Игонин отреагировал на новости о возвращении в профессиональный футбол махачкалинского клуба «Анжи».

«Для региона главное, чтобы возрождение «Анжи» было скоординировано. Надеюсь, там все понимают, что хватит возможностей, футболистов и желания. «Анжи» — это бренд и имя на слуху. Здесь можно только порадоваться, если появляется новый профессиональный клуб независимо от региона. Дагестан — регион, где любят футбол и эмоционально ведут себя на трибунах. Это может добавить красоты и эмоций всему российскому футболу», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.